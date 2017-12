Lorenzoparla a Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sulla Sampdoria: "Sapevamo che affrontavamo una grande squadra che gioca molto bene a calcio, la Samp ci ha messo in difficoltà e ha un grande allenatore. Alla fine abbiamo vinto, era importante questo e non abbiamo mai perso la testa - precisa Insigne - manca Ghoulam che per noi è un grande giocatore ma Mario Rui sta facendo bene e ha le qualità per fare ottime cose. Hamsik? Sono orgoglioso di essere suo compagno e di avere partecipato assieme a lui a questo record, è un ragazzo umile, un grande capitano, speriamo possa fare anche altri record, è davvero speciale".