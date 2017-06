Quella che è appena iniziata è una delle settimane che decideranno il Napoli della prossima stagione. Perché diversi sono gli incontri che il patron De Laurentiis, il ds Giuntoli e l'uomo dei conti Chiavelli hanno programmato. Sarà una lunga processione nella sede della Filmauro, con una strategia che il Napoli vuole quella che sia quella da salto di qualità. Perché non si punterà solo sui giovani di talento, perché l'idea è quella di concretizzare un progetto vincente. Come? Aumentando il monte-ingaggi, arrivare ad una soglia importante, quella dei 100 milioni. Negli ultimi anni la crescita del salary-cup è stata costante: si è passati dai 53.2 milioni lordi del 2012-13 agli attuali 75 milioni. Niente di esponenziale, 22 milioni in più lordi in 5 anni. Una cifra anche aumentata che potrebbe esser imposta dall'idea di vincere, di dare effettivamente l'assalto alla Juventus. "Se non ora quando": la maturità del gruppo, la coesione data dal calcio di Sarri, una piazza che ha bisogno di tornare ad emozionarsi.



TOCCA A GHOULAM - Ed allora via al cambiamento epocale, con i rinnovi che la faranno da padrona. Dopo quelli di Insigne e Mertens, ci sarà poi quello di Ghoulam. Attualmente l'algerino guadagna meno di un milione netto, al lordo il suo stipendio pesa per 1,5 milioni sulle casse del Napoli. Il rinnovo a 2 milioni netti peserà 4 milioni lordi sulle casse del Napoli, un aumento sul budget del 150% per un solo calciatore. Questo di Ghoulam è il simbolo di questa svolta. Con i miglioramenti per Sarri ed altri uomini dello staff tecnico, con l'ingresso in pianta stabile del salario di Pavoletti ed alcuni altri salari difficili da smistare (su tutti quelli di Zuniga e De Guzman) l'idea dei 100 milioni di salary-cup non è poi così lontana dal divenire concreta in tempi brevi. Resta, però il caso Reina: in questo caso il Napoli vorrebbe spalmare lo stipendio del portiere classe '82 e la situazione resta assolutamente nebulosa. Anche perché Sarri ed i senatori della squadra continuano a tirare per la giacca De Laurentiis: vogliono che il capitano morale di questo Napoli venga confermato.



NETO PRIMA SCELTA - Presente, ma anche futuro: perché in questa settimana il monte ingaggi potrebbe crescere anche per i primi arrivi. Quello di Alex Berenguer dell'Osasuna, ad esempio. Tra mercoledì e giovedì ci sarà il meeting determinante per capire quanto il Napoli sia pronto ad investire per il '95 esterno destro spagnola. Sempre in questa settimana, dovesse precipitare la situazione legata a Reina, il ds Giuntoli ha già in agenda un nuovo incontro con Stefano Castagna, agente di Neto. Sempre a proposito di incontri, Castagna vedrà la Juventus nelle prossime ore per confermare ai bianconeri il desiderio di esser ceduto da parte del proprio assistito, con il Napoli che già è pronto ad offrire 2 milioni netti a Neto.