Centosette gol realizzati in stragione, dodici vittorie esterne di fila in Serie A con 46 punti realizzati fuori casa come non accadeva dalla stagione 1949/1950, quando fu la Juventus di Giampiero Boniperti a compiere la medesima impresa: numeri da record quelli del Napoli 2016/2017 di Maurizio Sarri, il tutto dopo la cessione del calciatore più decisivo, Gonzalo Higuain, passato in estate alla più diretta avversaria, la Juventus.



IL MIGLIOR CALCIO D'ITALIA - 25 gol per Dries Mertens, adattato alla bisogna al posto dell'infortunato Milik e riscoperto attaccante vero, puro, di quelli che fanno tanti gol; 16 reti per un Lorenzo Insigne, fantasista come non si era mai visto in carriera, nonostante un inizio difficile, probabilmente il talento offensivo più importante del nostro paese; 13 reti per Josè Maria Callejon, intoccabile, assist man, corsa e classe, il pendolo dell'orologio sarriano. Ma in generale, tutta una squadra che sa esattamente quello che deve fare e gioca il miglior calcio d'Italia, senza nessun dubbio: 107 reti realizzate nonostante l'impegno in Champions League, quindi ancora pù significative. E chissà se negli ottavi non fosse capitato il super Real Madrid di CR7....



NON DISPERDETE L'ORO DI NAPOLI! - Il Napoli ha una squadra stupenda, per la straordinaria qualità e armonia da parte di tutti gli effettivi impiegati da Sarri, un sacchiano che applica al meglio i dogmi del maestro, forse addirittura perfezionandoli: questo panorama idilliaco, che può garantire l'ennesima partecipazione alla massima competizione europea dalla porta principale, stona con il nervosismo da parte di De Laurentiis, che con alcune dichiarazioni fuori posto ha fatto capire di pretendere delle vittorie dal proprio tecnico prima di adeguargli il contratto, e anche da parte di Sarri stesso, oggi totalmente fuori luogo con le risposte irrispettose nei confronti dei colleghi di Premium a domande pacatissime. Insomma, l'oro di Napoli rischia di essere miseramente dissipato per le bizze di un presidente a volte troppo cinematografico e il carattere burbero di un allenatore fenomenale: buttare via tutto, dopo una stagione così, non avrebbe alcun senso.



@AleDigio89