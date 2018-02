La caccia all'esterno è durata un mese intero, in casa Napoli. E adesso ci si proietta a giugno, persi diversi obiettivi da Verdi a Politano si continua a inseguire l'obiettivo per accontentare Maurizio Sarri. Tra ali già pronte e... giovani talenti, perché il nuovo Napoli ripartirà anche dagli italiani del futuro: tra questi c'è Simone Edera, ala classe '97 del Torino in gol all'Olimpico contro la Lazio durante la gestione Mihajlovic e blindato poi da Mazzarri. Sì, perché il Napoli ha provato a prenderlo a gennaio scorso: 8 milioni più 4 di bonus sul tavolo, Cairo ha detto no anche per volontà dell'allenatore. Edera non si tocca, ma col Napoli non è finita: gli aggiornamenti e il punto della situazione nel nostro video.