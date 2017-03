Sono arrivate le sanzioni Uefa per le squadre che hanno giocato in Europa commettendo diverse infrazioni. Tra queste vi è anche il Napoli. I partenopei sono tenuti a pagare ben 38.000 euro di multa, per una serie di irregolarità (non meglio specificate) nel match perso al San Paolo 3-1 contro il Real Madrid. A riportarlo è l’Ansa.



L'Uefa ha provveduto a sanzionare altresì il Saint-Etienne per 50.000 euro, a causa della condotta impropria dei suoi tifosi, che hanno acceso dei fuochi d’artificio nella partita in esterna contro il Manchester United. Stessa motivazione alla base anche della multa nei confronti del Rostov, sceso in campo contro lo Sparta Praga.