Il Napoli si appresta a vivere una 5 giorni di estrema tensione, con la doppia sfida contro la Juventus che caratterizzerà la vita della città. Parallelamente al doppio confronto, tuttavia, il presidente De Laurentiis ha in ballo un'altra trattativa complicata, quella del rinnovo di contratto del proprio attaccante, Lorenzo Insigne.



SITUAZIONE DI STALLO - I contatti fra le parti continuano ad essere fermi. Il motivo è legato principalmente alle richieste fatte dall'entourage del giocatore che superano di gran lunga la proposta del club partenopeo. Insigne chiede un ingaggio di almeno 4,5 milioni di euro ma in alternativa è disposto a scendere a 3,5 milioni, ma trattenendo i diritti di immagine.



5 MILIONI DI MOTIVI - Proprio i diritti di immagine, come riportato da Sportmediaset, sono il nodo più importante che sta arginando il rinnovo di un contratto in scadenza 30 giugno 2019. De Laurentiis, infatti, ha sul proprio tavolo da circa 3 mesi una proposta da parte di Adidas di 5 milioni di euro in 5 anni. Offerta che il Napoli non può accettare finchè non sarà trovato l'accordo per la spartizione dei diritti con il calciatore. E' questo il motivo più importante che sta allontanando Insigne dal legarsi a vita con il Napoli.