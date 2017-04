Il Corriere dello Sport fa il punto sulle strategie di mercato del Napoli. Che cerca un terzino: seguiti Conti (Atalanta), Karsdorp (Feyenoord) e Toljan (Hoffenheim). Oltre a un attaccante esterno: nel mirino Muniain (Athletic Bilbao), Castillejo (Villarreal) e Bertrand Traoré, in prestito all'Ajax ma di proprietà del Chelsea. A centrocampo sondaggio col Real Madrid per il croato Kovacic (ex Inter) in alternativa a Tielemans (Anderlecht).