Un Napoli che sogna il Tricolore, un Napoli sempre più italiano. Il progetto di De Laurentiis è chiaro, a giugno acquisti mirati e preferibilmente 'azzurri'. I nomi seguiti da Giuntoli sono tanti, i veri obiettivi sono due: Simone Verdi e Federico Chiesa. Nonostante la delusione di gennaio a tutto l'ambiente Napoli, l'idea del presidente-produttore è quella di tornare alla carica per l'esterno offensivo del Bologna, sul quale ci sono anche Roma e Inter. Il prodotto del settor giovanile del Milan non è stato cancellato dalla memoria e, avendo una tendenza immediatamente assimilabile al calcio di Sarri, rimane una prima scelta.



CHIESA - Chiesa oltre a essere un obiettivo è un sogno. Il diretto interessato, premiato ieri come Top Player Viola ha in testa solo il campionato e la prossima partita con la Juventus, alla quale tiene molto, ma è consapevole che a giugno molti club busseranno alla porta dei Della Valle. Tra questi c'è anche il Napoli, che ha pronto un grande investimento per metterlo a disposizione di Sarri, con il quale c'è l'intenzione di continuare. Il prezzo? Almeno 45 milioni di euro.