Giorno di anti-vigilia in casa Napoli. Mercoledì sera c'è la grande sfida con il Real Madrid, valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Sarri conferma il tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne, mentre Diawara e Jorginho sono in ballottaggio per il ruolo di regista a centrocampo. Dall'altra parte, nella trasferta di sabato a Pamplona con l'Osasuna, Zidane ha provato la difesa a tre. Insieme le due squadre hanno già segnato la bellezza di 174 gol in questa stagione. La Uefa ha designato lo sloveno Damir Skomina, che nel 2011 arbitrò Napoli-Manchester City: 2-1 con doppietta di Cavani e gol di Balotelli.



SAN VALENTINO - Intanto cresce l'attesa dei tifosi partenopei, attesi in 10mila allo stadio Santiago Bernabeu. Tra cui il grande ex Diego Armando Maradona, il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, l'attore Silvio Orlando, gli ex pallanuotisti Franco e Pino Porzio. E Maria, una nonna di 83 anni che andrà in nave a Barcellona e poi in treno fino a Madrid insieme a figli, cognati e il nipote Andrea di 7 anni come regalo di Natale. Questa mattina 7 tifosi sono partiti in minivan per un viaggio di 4mila km: lungo il tragitto, a Reggio Emilia, incontreranno Nando 'Rambo' De Napoli, autore dello sfortunato autogol 30 anni fa a Madrid. C'è tanta voglia di rivincita, sognare si può.