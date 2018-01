La Gazzetta svela un importante retroscena su Deulofeu e Maurizio Sarri: "Deulofeu è un giocatore per il quale Maurizio Sarri non impazzisce. Lo scetticismo dell’allenatore nascerebbe dal fatto che l’esterno spagnolo è uno che tende al dribbling continuo, va via a testa bassa, non proprio il massimo per il gioco del Napoli, fatto di due tocchi al massimo, lavoro sulle fasce e verticalizzazioni. L’esperienza internazionale dell’esterno del Barcellona e la conoscenza della serie A, per averci giocato una stagione con il Milan, tuttavia, potrebbero essere elementi importanti per inquadrarlo in organico. Diversamente, Giuntoli avrebbe un’altra soluzione: Matteo Politano, 24 anni, attaccante del Sassuolo. Il giocatore piace parecchio a Sarri, ma il problema potrebbe essere in questo caso di natura economica: il club emiliano non lo cederebbe per meno di 10 milioni di euro"