Il mercato del Napoli riparte dal Portogallo: nella giornata di ieri il ds Giuntoli è stato in territorio lusitano per discutere di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo in forza al Benfica. Il 22enne laterale basso è da sempre considerato il sostituto migliore in caso di partenza di Ghoulam e nelle ultime ore proprio questa ipotesi sta tornando fortemente di moda: nonostante il recente rinnovo, l'algerino potrebbe seriamente lasciare Napoli quest'estate, con Manchester United e Paris Saint-Germain pronti a fare follie per acquistarlo.



LA QUOTAZIONE - Anche nel contratto di Ghoulam c'è la solita clausola valida solo per l'estero, il cui valore si aggira intorno ai 40 milioni, cifra del tutto accessibile per i top team europei. Per queste ragioni, il quartier generale azzurro sta già lavorando in vista di giugno: c'è già un accordo già pronta tra Napoli e Benfica. L'affare dovrebbe chiudersi sui 30 milioni di euro, l'intesa con l'entourage del calciatore, tra cui Jorge Mendes, è ancora più vicina.