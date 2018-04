La Gazzetta dello Sport rivela che Aurelio De Laurentiis si è mosso in prima persona con Jorge Mendes per il portiere Rui Patricio dello Sporting Lisbona: "In questi giorni il presidente del Napoli, secondo indiscrezioni, si sarebbe mosso in prima persona, accompagnato da Jorge Mendes, potente agente con il quale da mesi ormai il club azzurro vanta ottimi rapporti, per incontrare il portoghese Rui Patricio, numero uno dello Sporting Lisbona e della nazionale campione d’Europa. Un blitz finalizzato a sondare la disponibilità del ragazzo ed a capire i margini di una trattativa che sarebbe il caso di chiudere in tempi brevi visto che Rui Patricio sarà impegnato al Mondiale con la sua nazionale e di conseguenza potrebbe diventare oggetto del desiderio di diverse società importanti. Se lo Sporting continuerà a chiedere circa quindici milioni, allora la trattativa non decollerà, nonostante da parte di Rui Patricio e di Jorge Mendes ci sia entusiasmo per la proposta del Napoli e per l’interesse manifestato da De Laurentiis in persona. Tuttavia, il club azzurro vuole pagare il giusto un portiere che si avvia comunque agli ultimi anni di carriera"