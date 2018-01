Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Il Napoli ha lanciato l'affondo per il calciatore del Sassuolo Matteo, che vuole vestire la maglia azzurra. Il Sassuolo però al momento ha detto no.è un obiettivo concreto delma c'è da registrare l'incedibilità da parte delche fa muro. Il, per cercare di convincere il club proprietario del cartellino, ha anche alzato la sua offerta iniziale, ma non c'è stato verso fino a questo momento. Tant'è che anche il calciatore sta facendo pressione ed ha chiesto al direttore sportivo la cessione. La volontà del club neroverde è tenerlo fino a giugno per poi venderlo ad una cifra maggiore, circa 25 milioni.