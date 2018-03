Allan corre verso il rinnovo con il Napoli, lo conferma il suo agente Claudio Vagheggi a Radio Crc: "Lui in Nazionale? Sì, lo meriterebbe, ma il Brasile ha talmente tanti giocatori che è difficile. Se Allan fosse stato italiano, francese o di un’altra nazionalità indosserebbe già la maglia della nazionale. Il Napoli ha tanta qualità, è una squadra molto più forte dell’Udinese per cui anche Allan può esprimersi meglio. Allan non pensa di cambiare squadra, gioca in una delle più forti. Poi è chiaro che anche l’aspetto economico conta, ma il Napoli mi pare sia anche una società competitiva in tal senso. Rinnovo? Non credo ci siano problemi, so che stanno trattando, ma quando un calciatore è importante non ci sono mai trattative semplici".