Mario Giuffredi, manager di Andrea Conti, ha parlato dell'intreccio di mercato che da qualche tempo va avanti tra il Napoli e l'esterno dell'Atalanta ai microfoni di Crc. "Non mi risulta che a Sarri non piaccia: non ho mai parlato con il tecnico, e dunque non so se la cosa sia vera oppure no. Tra l'altro Andrea ha sempre giocato in una difesa a quattro: è la prima volta, con Gasperini, che agisce in una difesa a tre".