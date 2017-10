Maxime Gonalons, centrocampista della Roma, in passato è stato vicino al Napoli. Queste le parole del suo agente, Frederic Guerra, a Radio CRC: "Quando il Napoli era su Gonalons, De Laurentiis mi chiamava ogni mattina alle 8.10, ma lui non era pronto perché la moglie doveva partorire e il ragazzo non era pronto ancora per raggiungere l'Italia. Poi, quando lo è stato, non ero sicuro che il Napoli lo volesse ancora".