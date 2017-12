Yuri Venglos, agente di Marek Hamsik, capitano del Napoli, parla del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "“E’ stato molto importante per Hamsik riuscire ad infrangere il record di Maradona, ed è orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo, tutto ciò lo responsabilizza molto. Marek continuerà a giocare con la massima serietà, cercando di segnare sempre più gol, ma lui non è concentrato sui record bensì sulla squadra. Il suo scopo per il 2018 è quello di vincere lo scudetto con il Napoli, regalare la gioia alla città, Marek ci crede molto. Ci sarà da sudare fino alla fine, ma il Napoli ci crede molto, se la squadra continuerà a giocare con questa forza e questo modo propositivo, si può arrivare a raggiungere questo obiettivo. In caso di scudetto Marek sarebbe disposto a farselo questo tatuaggio, ma anche a tagliarsi i capelli".



SUL FUTURO - "Contratto scadrà nel 2020? Sicuramente Marek giocherà per altri cinque anni considerando che ha trent’anni, poi si vedrà. Può succedere di tutto, anche il rinnovo col Napoli, se Marek non volesse continuare a giocare potrebbe anche prendere in considerazione un ruolo in società".



SUL NUOVO HAMSIK - "Lukas Haraslin può essere il nuovo Hamsik? Ricorda Marek ma si è infortunato, ha avuto anche una piccolissima esperienza con il Parma, vedremo quando uscirà da questo infortunio se potrà firmare un contratto con una grande squadra, e se questa potrà essere il Napoli”.