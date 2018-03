Parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Martin Petras, l'agente del centrocampista e capitano del Napoli Marek Hamsik, è tornato a parlare degli obiettivi della squadra azzurra.



LA SCONFITTA CON LA ROMA - "Può capitare che una gara storta ti vada male, la Roma si è avvicinata quattro volte alla porta del Napoli e ha fatto quattro gol, ma bisogna restare tranquilli, il cammino è ancora lungo. Il Napoli non molla, una sconfitta dopo tante vittorie ci sta".



ATTACCO ALLA JUVE - "Non è normale, invece, che la Juventus vinca 1-0 al 90' ogni volta. Bisogna stare tranquilli, il sogno c'è sempre. Se il Napoli continuerà a giocare come sa, sarà dura per l’Inter batterlo. Gli azzurri non molleranno nulla, spero che la loro grande voglia possa fare la differenza rispetto a una Juve che vince da tanti anni consecutivi”.