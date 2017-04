Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj, terzino del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss del suo assistito: "E' innamorato della città, sta benissimo e non andrebbe mai via. Si sente sempre a suo agio, è come se fosse un cittadino napoletano, si è completamente integrato. Dice sempre che gli albanesi sono come i napoletani, dunque sta benissimo in questa città. Ha fatto una prima parte della stagione non ai livelli dell'anno scorso, poi nella seconda parte è tornato ai livelli della passata stagione. Ma ci sono tanti motivi: ha fatto poche vacanze, ha giocato gli Europei, ha avuto un figlio e ha accumulato tensioni anche per la questione rinnovo. E' un giovane, il suo calo è fisiologico".