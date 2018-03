L'agente di Jorginho, Joao Santos, parla a Sun Sport del futuro del centrocampista del Napoli: "E 'normale che i migliori club europei abbiano nei loro radar calciatori così. Stiamo aspettando maggio... Speriamo che il Napoli possa vincere il campionato. Poi, se il Napoli vuole rinnovare il contratto, possiamo parlarne. Vale lo stesso discorso se vogliono venderlo. Non ci sono proposte ufficiali e concrete per lui dall'Inghilterra. Non so se De Laurentiis mi chiamerà alla fine della stagione per prolungare il suo contratto. Suppongo che lo farà. Siamo disponibili a trattare con il club azzurro. È diventato napoletana ed è in una famiglia. Lui è un top player".