Joao Santos, procuratore del centrocampista del Napoli Jorginho, parla a Radio Kiss Kiss in vista della sfida contro il Real Madrid: "Se il Napoli continua a giocare come sta facendo, può riuscire a mettere in difficoltà la Juventus. Se il mio assistito sarà titolare contro il Real Madrid? E’ importante che giochi dal primo minuto, perché sa tenere bene la palla e così il Real attaccherebbe di meno. Ora, però, c’è la partita con il Genoa, che per adesso è più importante".