Joao Santos, agente di Leandrinho e Jorginho, parla del futuro dei due giocatori del Napoli a Radio Kiss Kiss: "Il ragazzo è arrivato adesso e si sta allenando per trovare la condizione ideale, per il mercato non c’è niente in questa sessione, ne per lui ne per Jorginho. Mondiale Under 17? Si ha scelto la maglia, sarà la numero 18".