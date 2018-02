Joao Santos, agente di Jorginho, parla a Radio Crc del futuro del suo assistito, in scadenza di contatto nel giugno 2020: "Del rinnovo inizierò a parlarne col Napoli a fine campionato, e quindi a fine maggio. Questo non è il momento, anche perché la squadra è concentrata su un obiettivo molto importante, Jorginho ha già un contratto e c'è tempo per affrontare discorsi di questo tipo. Lui vuole rimanere nel Napoli, ma c'è da capire se anche da parte de club c'è la stessa volontà. È un giocatore importante, ma è sempre in concorrenza con altri calciatori, prima con Valdifiori oggi con Diawara, ma ha sempre dato il massimo. Se arrivasse Torreira, o comunque un altro calciatore di grande livello, credo che il Napoli venderà Jorginho. Ogni discorso, in ogni caso, verrà rimandato a fine stagione"