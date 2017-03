Nel bel mezzo dei casi rinnovo, arriva una buona notizia per De Laurentiis. "Abbiamo rinnovato e resteremo a Napoli". Parola di Bruno Satin, manager di Kalidou Koulibaly. In estate, il Chelsea s'era spinto a offrire 58 milioni di euro per il difensore azzurro e del Senegal, e secondo radio mercato l'assalto di Conte proseguirà. Satin, però, fa chiarezza: "Fino al 2021 Napoli potrà godere delle sue prestazioni", spiega ai microfoni di Crc. "Non me lo ha chiesto nessuno: è tutto in ordine, resterà dov'è. A Napoli". E ancora: "La clausola? Ma chi ha parlato di clausola, non c'è clausola. E comunque sono cose private tra il giocatore e la società". Koulibaly, ora, è in ritiro con la Nazionale senegalese.