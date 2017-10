Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, centrale difensivo del Napoli, parla Piùenne: "E' ovvio che, quando una squadra gioca così bene e i giocatori siano sempre al top, ci siano gli occhi delle grandi squadre. E' il momento di restare concentrati, si gioca ogni tre giorni. Di mercato non si parla. Un giocatore da proporre? E' difficile trovare giocatori all'altezza del Napoli, non ce ne sono tanti, pure da inserire in rosa che è forte. Forse dietro sull'esterno, ma è difficile. Faccio il nome di un giovane, un '99 del Lipsia che gioca in Champions, si chiama Konatè che è un centrale difensivo ma difficilmente Sarri farebbe giocare un '99 (ride, ndr). Sarri? E' innamorato di Koulibaly, con lui è cresciuto molto, è diventato un punto fermo".