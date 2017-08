Kalidou Koulibaly ritorna in Champions, così come il suo Napoli, dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Nizza. Campo dove ha annullato Mario Balotelli, numero 9 dei francesi. Queste le parole del suo agente, Bruno Satin: "Il Napoli ha fatto sembrare il Nizza una squadretta. Koulibaly è cresciuto, ogni giorno è più leader. Si è mangiato Balotelli, che non sembrava essere al top".