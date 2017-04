Joao Santos, manager di Jorginho nonché intermediario dell'operazione che ha portato il diciottenne attaccante brasiliano Leandrinho dal Ponte Preta al Napoli, ha commentato la prima convocazione in prima squadra in occasione della trasferta di Roma con la Lazio del giovane talento azzurro (finora sempre all'opera con la Primavera). "Leo è all'inizio di un percorso - ha detto a Kiss Kiss Napoli -: il suo obiettivo è riuscire a giocare qualche minuto con i big entro la fine del campionato, per poi essere aggregato in pianta stabile la prossima stagione. Come già accadeva in Brasile. Lui all'epoca giocava da centravanti, ma riesce bene anche da esterno destro. Vede molto bene la porta, ecco perché segna con frequenza".