Christian Maggio, terzino del Napoli, è in scadenza di contratto con il club partenopeo. Il suo agente, Massimo Briaschi, ha parlato del suo futuro a Radio Kiss Kiss: "Avremo modo di trovarci prima del calciomercato per valutare la disponibilità della società a mantenere un rapporto con Christian, ci proveremo. Sensazioni? Non lo so, credo dipenda molto dal fatto se ci sarà qualche esterno che lascerà Napoli. Christian a livello di professionalità non credo sia secondo a nessuno, dirigenti ed allenatore lo sanno benissimo".