Christian Maggio, terzino del Napoli, è pronto a dire la sua fino alla fine in questa stagione. Il suo agente, Massimo Briaschi, ne parla a Radio Kiss Kiss: "Titolare contro la Roma? Non lo so, sono decisioni che deve prendere l’allenatore che ha il termometro della condizione della squadra. Ogni volta che Christian viene chiamato in causa si fa trovare sempre pronto, ma su questo non c’erano dubbi. Sarri è abituato a cambiare poco, si fida molto dei dodici-tredici giocatori, ma so che Christian gode del rispetto di tutti, è un professionista esemplare. Se e quando verrà chiamato in causa avrà sempre questo tipo di rendimento. Real? È difficile, i blancos arrivano con un risultato buono ma il Napoli arriva con dei grandi giocatori in grandi di risolvere le partite, sarà importante la prima mezzora per capire se ci sarà la possibilità di vincere".