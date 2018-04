Il procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mario insieme alla squadra ha fatto una grande partita, in una gara che per il Napoli resterà epocale. Sono convinto che possa fare ancora di più, acquista maggiori certezze nei propri mezzi. La gara di domenica ha dimostrato che è giocatore di altissimo livello, aveva contro un avversario come Douglas Costa che non ha fatto praticamente nulla".