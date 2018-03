Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, terzino del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss: "Mario Rui si è ripreso con gli interessi quello che la sfortuna si era preso lo scorso anno. La chiamata in nazionale per lui è un piccolo sogno, per un ragazzo che qualche anno fa giocava in serie B. Speriamo si possano realizzare anche i sogni dello scudetto e del partecipare al mondiale. Il Napoli può anche andare a vincere a Torino, in questi periodi della stagione le squadra di Sarri esprimono un grandissimo calcio. A livello psicologico stare dietro può anche essere un vantaggio"