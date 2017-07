Ounas, prossimo esterno offensivo del Napoli, è pronto a sbarcare in Campania. Queste le parole del suo agente, Samuel Zambelli, alla Gazette du Fenec: "Il Napoli lo ha seguito per tanto tempo, gli azzurri ci hanno dato la loro priorità e le negoziazioni sono andate avanti. Gli interessamenti di Roma e Zenit erano reali, ma i partenopei lo stanno monitorando da 1 anno. Anche i giallorossi lo consideravano una priorità, però hanno iniziato a trattarlo soltanto a giugno. Mentre non eravamo convinti dell’opzione russa: quel campionato non era ciò che stavamo cercando. Maurizio Sarri ci ha chiamati spesso, preoccupandosi di come stesse proseguendo la trattativa. L’allenatore ha voluto fortemente Adam in rosa. Poi il direttore sportivo Giuntoli ci ha proposto un progetto a lungo termine e il Napoli ha giocatori di livello mondiale come Callejon, Hamsik, Mertens e Milik. Sappiamo che Ounas potrebbe non essere titolare, ma un’alternativa a Callejon, però il suo obiettivo è diventarlo entro 2 anni. Lo stile di gioco del Napoli si sposa perfettamente con le caratteristiche del mio assistito, ha bisogno di migliorare tatticamente, specialmente in fase difensiva",