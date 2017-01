Carlo Pallavicino, manager di Leonardo Pavoletti, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc in merito all'esordio dal primo minuto del neo attaccante azzurro in occasione della partita dei quarti di Coppa Italia con la Fiorentina, giocata e vinta dal Napoli martedì al San Paolo: "E' stata la sua prima partita dopo tanto tempo, non ne farei un caso. Non ha dato il meglio, però ha anche avuto qualche occasione per segnare. Parliamo di un giocatore che ha un gran senso della posizione, di un attaccante che può approfittare del gioco che la squadra riesce a produrre in attacco, sia centralmente sia sugli esterni. In virtù della sua duttilità, non credo davvero che ci siano problemi di inserimento".