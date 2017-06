Cristiano Miller, agente di Rafael, secondo portiere del Napoli, parla del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Goal: "L'idea è quella di lasciare il Napoli e cercare la possibilità di giocare maggiormente. E' in un momento importante della sua carriera. Gli piace Napoli, come club e città. In due anni però ha giocato davvero poco e sta valutando il da farsi. Pensiamo di rescindere col Napoli, avendo un altro anno di contratto, trovando una squadra. Non vedo alternative alla cessione. Ha 27 anni e le sue legittime pretese per il futuro. Se è rimasto in questi due anni è per riscattare gli errori commessi".