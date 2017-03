Mario Giuffredi, manager di Luigi Sepe, annuncia a Radio Marte l'epilogo della storia del portiere con il Napoli. In anticipo. "Credo che al 90 percento lascerà il club azzurro in estate: la soluzione migliore è questa, ha bisogno di continuità per rendere al meglio, come a Empoli, e invece sono praticamente due anni che è fermo e ha bisogno di giocare". In questa stagione, Sepe non ha collezionato neanche una presenza.