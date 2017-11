"La maturazione di un giocatore arriva ad una certe età e Allan è nel pieno della sua carriera" Lo ha detto Claudio Vagheggi, agente italiano del centrocampista del Napoli, intervenendo a Radio Crc: "E’ stato fortunato a capitare nel Napoli che lavora bene ogni anno migliorando l’organico ed anche ad essere allenato da Sarri che è un insegnante di calcio".



RINNOVO - "C'è da capire quanto il Napoli valuta Allan e rinnovargli il contratto sarebbe normale. Ha tanti estimatori, ma sta bene a Napoli quindi non vedo problemi. Non mi è mai arrivato nessun segnale circa un futuro di Allan lontano da Napoli, ma non so se e quando rinnoverà col club azzurro".