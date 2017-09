Furio Valcareggi, agente dell'esterno del Napoli Emanuele Giaccherini, è intervenuto a Radio Crc: “Con l'infortunio di Milik c'è un concorrente in meno nell'attacco del Napoli, ma comunque Sarri avrebbe rinunciato di rado ai tre titolari. Giaccherini si allena come se fosse un titolare, non si scompone di una virgola e quando il Napoli avrà bisogno, lui sarà pronto. E’ chiaro che non sia contento di giocare così poco ma non giocare nel Napoli non è affatto un’offesa. Il Napoli non deve lottare per lo scudetto, deve vincerlo: per me è più forte della Juventus".