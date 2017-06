Nonostante il poco spazio avuto a disposizione nella stagione appena conclusa, Emanuele Giaccherini non sembra destinato a lasciare il Napoli, almeno secondo quanto ha dichiarato il suo agente Furio Valcareggi ai microfoni di Radio Crc: “Emanuele è incedibile, il Napoli deve confermare tutti i giocatori forti. Giaccherini è stato molto utile e se qualcuno dei più bravi non è in gran forma, la squadra deve restare competitiva schierando giocatori come lui, che aspettano sempre il proprio turno".



NAPOLI SCELTA DI VITA - "Stiamo benissimo qui" continua Valcareggi. "Lui è a disposizione di Sarri e gioca quando lui lo ritiene opportuno. Napoli è stata una scelta, abbiamo firmato per tre anni di vita bella e vogliamo restare. Poi se arriva qualcosa vediamo,ma non si cerca nulla e deve essere chiaro".



E SE ARRIVASSE UNA BUONA OFFERTA? - "Parlo spesso con Giuntoli, siamo in piena sintonia: il Napoli lo ritiene incedibile e il ragazzo ne è contento. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente". Conclude l'agente di Giaccherini: "Emanuele ha un ingaggio alto e sono poche le squadre che possono garantirglielo. Un calciatore che gioca nel Napoli non può lamentarsi e noi apprezziamo ciò che abbiamo. Se dovesse arrivare una telefonata, avvertirò subito Giuntoli”.