L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho letto sui giornali di un possibile rinnovo, ma non ho parlato con nessuno, smentisco tutto. Parleremo con la società e vedremo, se vorranno rinnovare per noi non c’è problema”. Nei giorni scorsi Il Mattino aveva scritto di un'intesa oramai solo da formalizzare per un prolungamento del rapporto fino al 2022.