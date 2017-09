Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Crc:

“Turnover? Il mister è innamorato di Kalidou, è un punto fermo della squadra. Alcuni calciatori hanno bisogno di riposare, invece Kalidou vuole giocare sempre. Ghoulam? Non so se Mario Rui sia pronto per questo Napoli che gioca a memoria ed è impressionante. La considerazione che ha questa squadra a livello internazionale è in continua crescita e Sarri è considerato uno dei top manager a livello mondiale, c’è da capire se gli azzurri possano arrivare fino in fondo. L’anno scorso il Napoli ha perso il campionato contro le piccole, non negli scontri diretti. Gli azzurri devono ricordare che tutte le gare sono decisive perchè tutte valgono ugualmente tre punti”.