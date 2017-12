Massimo Briaschi, procuratore di Christian Maggio, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Non abbiamo ancora parlato con il Napoli del futuro di Christian, siamo d’accordo nel vedere cosa succede nei prossimi mesi per poi prendere una decisione in seguito. Sono 10 anni che lui è a Napoli, il rapporto è ottimo e se ci fosse la possibilità di continuare lo si farà volentieri, ma non ci sarebbero problemi neanche in caso contrario. Continuerebbe di sicuro a giocare perché fisicamente e mentalmente sta bene, il Napoli ovviamente ha la precedenza su tutti".