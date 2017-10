C'era anche Raul Albiol nell'allenamento di questo pomeriggio a Castelvolturno. Il difensore spagnolo ha partecipato alla seduta seppur febbricitante. Maurizio Sarri spera di poterlo recuperare per domani, altrimenti dovrà scegliere tra Maksimovic e Chiriches contro il Sassuolo. Sicuramente il difensore spagnolo sarà arruolabile per l'incontro di Champions contro il Manchester City mercoledì prossimo al San Paolo. Per gli altri ruoli Maggio sembra favorito su Hysaj. Dovrebbero tornare dal primo minuto Jorginho e Allan a centrocampo, Hamsik non si tocca. Sabato allenamento pomeridiano e niente conferenza stampa per Sarri.



"Milik sta meglio rispetto a come stava un mese dopo il primo intervento, ha recuperato una buona validità muscolare, sta recuperando nei tempi previsti e adesso inizierà un lavoro un po' più specifico, per quel che mi riguarda prevedo un felice ritorno all'attività sportiva". Cosi' il professor Mariani sulle condizioni dell'attaccante del Napoli, Arek Milik, che oggi ha sostenuto una visita di controllo a Villa Stuart.