Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i recuperi di Mertens e Callejon non lasciano, comunque, sereno Maurizio Sarri. Per il tecnico del Napoli c'è il problema Raul Albiol: il centrale spagnolo si allena a parte, ma le sue condizioni circa un problema muscolare fanno pensare che invece possa non farcela per sabato. La Rosea specifica che in tal caso Sarri avrebbe già trovato un sostituto in Vlad Chiriches.