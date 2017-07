Il centrocampista delha risposto così alle domande dei tifosi durante un evento a Folgarida:

Quanto è forte il centrocampo azzurro? E' il più forte d'Italia?

"Abbiamo un centrocampo forte, abbiamo tanti giocatori con qualità. Stiamo crescendo, in qualche anno possiamo diventare il centrocampo più forte e stiamo lavorando per questo obiettivo. Per arrivare in alto ci vuole lavoro e sacrificio, ci stiamo arrivando. Nello spogliatoio c'è tanta energia, c'è voglia di fare un bell'anno con il Napoli".

Quanto credete allo Scudetto?

"E' un sogno nostro di tutto il gruppo, vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Vogliamo affrontare partita dopo partita, pensando subito allo Scudetto possiamo sbagliare qualcosa. Vogliamo dare continuità per raggiungere un grande traguardo".