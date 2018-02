Al termine della partita tra Lipsia e Napoli, che ha visto imporsi inutilmente gli azzurri per 2-0, Allan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.



"Siamo stati ad un passo dal miracolo. E' una vittoria importante per noi dopo aver perso la partita d'andata malamente. C'è un pochino di amaro in bocca per l'eliminazione, ora dobbiamo concentrare tutte le forze sul campionato e fare un grande finale di stagione. Dovevamo onorare questa maglia e i tanti tifosi venuti qui, abbiamo dato tutto, peccato per l'eliminazione".