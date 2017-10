Allan, centrocampista del Napoli, parla al sito ufficiale del club azzurro: "Sono felice per il gol, stiamo esprimendo un calcio di grande qualità. Stiamo dando il massimo, la squadra sta giocando con aggressività e concentrazione come vuole il mister. Segnare è sempre una gioia per me, oggi sono contento soprattutto della prestazione e della vittoria. Dobbiamo continuare così, ma dobbiamo anche evitare ogni minimo errore. Oggi abbiamo subìto gol in un momento in cui stavamo dominando e questo non deve accadere. Adesso ci prepareremo alla sfida con il City. Vogliamo arrivare al top e dare il massimo anche per cercare di proseguire la strada in Champions".