Il centrocampista del azzurro Allan è intervenuto a Radio Kiss Kiss: Speriamo che Ghoulam possa avere un'ottima guarigione per tornare presto a darci una mano in campo. Dispiace per Faouzi perchè stava disputando una grande stagione, ma abbiamo alternative importanti come Mario Rui: ha grandi qualità e ci fidiamo di lui.



NAPOLI-CITY - "Abbiamo fatto una grande partita facendo soffrire la squadra migliore d'Europa. C'è un pò di rammarico per i gol presi ma siamo consapevoli della nostra forza. Crediamo nella qualificazione, dobbiamo battere lo Shakhtar per mettergli pressione".



DOMENICA A VERONA - "E' sempre stato difficile contro il Chievo. Sono organizzati e dovremo essere concentrati al 100% per fare risultato".

SCUDETTO? - "C'è ancora tanta strada da fare, dobbiamo pensare di partita in partita. Ci sono Juve ed Inter , ma anche la Roma e Lazio sono lì vicine. A maggio si vedrà, adesso il nostro compito è conquistare i prossimi tre punti. Vogliamo continuare così".