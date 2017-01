Allan, centrocampista del Napoli, parla del momento della squadra a Radio Kiss Kiss in vista delle sfide con Palermo e Real: "Speriamo che lo stadio sia pieno. Hanno cambiato ancora l'allenatore che sarà arrivato ancora più carico, speriamo di fare una bella partita e portare i tre punti a casa. Noi abbiamo i nostri sogni ma manteniamo i piedi per terra e fare un'ottima stagione. Real battibile? Certo, è difficile trovare una squadra imbattibile, credo che non ci sia nel calcio, è bello perché il risultato non è mai scritto. Dobbiamo andare lì e giocare il nostro calcio, sperando di andare avanti. Mertens? E' più di un fuoriclasse".