Allan è tornato in gruppo oggi, in occasione dell'allenamento pomeridiano al centro sportivo di Castel Volturno. Un recupero importante, per Sarri, in vista della Roma e del Real. Il centrocampista brasiliano, fermo dal Chievo per un problema muscolare, ha dimezzato i tempi di recupero annunciati (tre settimane) e dunque si candida a rientrare a pieno regime già martedì con il Real. Domani il Napoli partirà per Roma dopo la seduta pomeridiana.