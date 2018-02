Napoli e Lazio chiudono il primo tempo sull'1-1. All'intervallo, centrocampista azzurro, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "C'è troppo nervosismo dopo il gol all'inizio, ma stiamo giocando bene, almeno per trenta minuti. Non dobbiamo mollare niente, bisogna tornare in campo tranquilli per vincere questa partita".